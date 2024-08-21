'Мы все боимся дня, когда умрем'. Легендарный Свен‑Йоран Эрикссон оставил предсмертное послание

Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Йоран Эрикссон умирает. У 75-летнего шведа, который за свою 40-летнюю тренерскую карьеру руководил "Бенфикой", "Лацио", "Ромой" и "Манчестер Сити", в январе этого года был диагностирован рак поджелудочной железы в термальной стадии.

Видео дня

О своем диагнозе Эрикссон узнал случайно, так как до этого никаких проблем со здоровьем не испытывал. Во время своей традиционной 5-километровой пробежки он потерял сознание, после чего отправился на обследование, где и выявили болезнь.

В документальном биографическом фильме от Amazon Prime, который выйдет 23 августа, легендарный специалист попрощался со своим друзьями, близкими, и с футбольными болельщиками со всего мира.

"У меня была хорошая жизнь. Я думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь всегда связана со смертью. Вы должны научиться принимать ее такой, какая она есть. Надеюсь, в конце люди скажут: "Да, он был хорошим человеком", однако наверняка не все будут так говорить. Я надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, который старался сделать все, что мог. Не извиняйтесь, улыбайтесь. Спасибо за все, тренеры, игроки, зрители, это было фантастично. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Прощайте", – сказал Эрикссон.

Впервые Свен-Йоран Эрикссон приобрел международную известность в составе "Бенфики", которую он привел к нескольким чемпионским титулам в начале 1980-х годов.

Затем он руководил "Ромой", "Фиорентиной" и "Сампдорией", а также провел второй период в Лиссабоне, прежде чем привел "Лацио" к домашнему дублю в 2000 году, что остается их единственным титулом в Серии А.

Этот успех привлек внимание Футбольной ассоциации Англии, которая убедила его возглавить тренерский штаб сборной в январе 2001 года.

Первоначальный скептицизм по поводу назначения иностранного менеджера впервые в истории страны был смягчен разгромом Германии в Мюнхене восемь месяцев спустя.

На крупных турнирах успех Эрикссона в Англии определялся сериями пенальти: он дважды проиграл Португалии на Евро-2004 и чемпионате мира-2006, оба в четвертьфинале - это стало его последним матчем в роли главного тренера сборной Англии.

После этого он в течение сезона тренировал "Манчестер Сити", а затем переехал в чемпионаты Мексики и Кот-д'Ивуара. После 49 игр в "Лестер Сити", Свен-Йоран переехал в Китай, а завершил свою тренерскю карьеру в 2019-м на на Филиппинах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!