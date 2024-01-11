'Мне осталось жить около года'. Легендарный Свен‑Йоран Эрикссон получил смертельный диагноз

У бывшего наставника сборной Англии Свена-Йорана Эрикссона рак в термальной стадии. 75-летний швед, который за свою 40-летнюю тренерскую карьеру руководил "Бенфикой", "Лацио", "Ромой" и "Манчестер Сити", признался, что ему осталось жить не больше года.

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О своем диагнозе Эрикссон узнал случайно, так как до этого никаких проблем со здоровьем не испытывал. Во время своей традиционной 5-километровой пробежки Эрикссон потерял сознание, после чего отправился на обследование, где и выявили болезнь.

"Все видят, что у меня плохая болезнь, и все думают, что это рак, и так оно и есть. Но я должен бороться с ним как можно дольше. Я знаю, что в лучшем случае это около года, в худшем — и того меньше. Я не думаю, что мои врачи могут быть полностью уверены, они не могут назвать точные сроки", - цитирует Эрикссона Sky.

Шведский тренер считает, что для него сейчас лучшего всего не думать об этом.

"Надо обмануть свой мозг. Я мог бы постоянно думать об этом, сидеть дома, быть несчастным и думать, что мне не повезло, и так далее. Легко оказаться в таком положении. Но нет, надо думать о позитивных сторонах вещей и не погружаться в неудачи, потому что это, конечно, самая большая неудача из всех", - добавил Свена-Йоран Эрикссон.

По словам специалиста он не испытывает сильных болей.

"У меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать. Так что это то, что есть". Впервые он приобрел международную известность в составе "Бенфики", которую он привел к нескольким чемпионским титулам в начале 1980-х годов.

Затем он руководил "Ромой", "Фиорентиной" и "Сампдорией", а также провел второй период в Лиссабоне, прежде чем привел "Лацио" к домашнему дублю в 2000 году, что остается их единственным титулом в Серии А.

Этот успех привлек внимание Футбольной ассоциации Англии, которая убедила его возглавить тренерский штаб сборной в январе 2001 года.

Первоначальный скептицизм по поводу назначения иностранного менеджера впервые в истории страны был смягчен разгромом Германии в Мюнхене восемь месяцев спустя.

На крупных турнирах успех Эрикссона в Англии определялся сериями пенальти: он дважды проиграл Португалии на Евро-2004 и чемпионате мира-2006, оба в четвертьфинале - это стало его последним матчем в роли главного тренера сборной Англии.

После этого он в течение сезона тренировал "Манчестер Сити", а затем переехал в чемпионаты Мексики и Кот-д'Ивуара. После 49 игр в "Лестер Сити", Свен-Йоран переехал в Китай, а завершил свою тренерскю карьеру в 2019-м на на Филиппинах.

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