Мудрику позволили сыграть лишь 10 минут. Он стал худшим игроком матча

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик появился на поле на 83-й минуте в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. 22-летний игрок сборной Украины не смог помочь своей команде победить "Тоттенхэм" - поединок завершился поражением "синих" со счетом 0:2.

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За 10 минут проведенных на поле наш соотечественник смог отметиться одним неточным ударом в сторону ворот, отдал два паса (все – точные), ни сделал ни одной обводки и ни разу не отобрал мяч.

Авторитетный статистический портал Sofacore поставил украинцу оценку 6.0. Вместе с бразильским форвардом Феликсом, который получил столько же баллов, Мудрик стал футболистом с самой низкой отметкой.

Для подопечных Грема Поттера это стало шестой подряд игрой без побед и третьим поражением. За шесть матчей лондонцы смогли забить лишь один гол.

Мудрик за шесть игр не совершил никаких результативных действий за "Челси". Также украинец ни разу не пробил в створ ворот.

Команда из Лондона застряла на 10-м месте с 31 очком, отставая от топ-4 на 13 очков.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы.

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