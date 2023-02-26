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Мудрику позволили сыграть лишь 10 минут. Он стал худшим игроком матча

Максим Иншаков
Футбол
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Мудрику позволили сыграть лишь 10 минут. Он стал худшим игроком матча

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик появился на поле на 83-й минуте в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге. 22-летний игрок сборной Украины не смог помочь своей команде победить "Тоттенхэм" - поединок завершился поражением "синих" со счетом 0:2.

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За 10 минут проведенных на поле наш соотечественник смог отметиться одним неточным ударом в сторону ворот, отдал два паса (все – точные), ни сделал ни одной обводки и ни разу не отобрал мяч.

Мудрику позволили сыграть лишь 10 минут. Он стал худшим игроком матча

Авторитетный статистический портал Sofacore поставил украинцу оценку 6.0. Вместе с бразильским форвардом Феликсом, который получил столько же баллов, Мудрик стал футболистом с самой низкой отметкой.

Мудрику позволили сыграть лишь 10 минут. Он стал худшим игроком матча
Мудрику позволили сыграть лишь 10 минут. Он стал худшим игроком матча

Для подопечных Грема Поттера это стало шестой подряд игрой без побед и третьим поражением. За шесть матчей лондонцы смогли забить лишь один гол.

Мудрику позволили сыграть лишь 10 минут. Он стал худшим игроком матча

Мудрик за шесть игр не совершил никаких результативных действий за "Челси". Также украинец ни разу не пробил в створ ворот.

Команда из Лондона застряла на 10-м месте с 31 очком, отставая от топ-4 на 13 очков.

Мудрику позволили сыграть лишь 10 минут. Он стал худшим игроком матча

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы.

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