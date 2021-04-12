Мораес признался в любви Украине

Александр Чеканов Футбол 19:30, 12.04.2021 Обновлено: 19:35, 12.04.2021

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес признался, что гордится выступать в составе сборной Украины.

Об этом сам игрок заявил в эфире программы "Великий футбол". Он также назвал важным первый гол в составе "желто-синих" в матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

"Я забил гол за сборную Украины, это было очень важным моментом в моей карьере. Я люблю Украину и хочу играть за сборную Украины. И когда я не забиваю, чувствую себя очень тяжело. Хочу все сделать для сборной Украины и ее побед", – сказал Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Игорь Цыганык назвал сумму премиальных, которую получили футболисты сборной Украины за выход на Евро-2020.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В "Эпицентре" в Киеве проигнорировали локдаун: толпы покупателей и забитая парковка. Фото

В Полтаве беременную с COVID-19 срочно оперировали, чтобы спасти ребенка. Фото

В России пенсионеры подрались за просроченную еду. Видео

Пионтковский заявил о готовности США к тотальной экономической войне против России

Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом. Видео