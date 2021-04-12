Мораес зізнався в любові Україні

Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес зізнався, що пишається виступами у складі збірної України.

Про це сам гравець заявив в ефірі програми "Великий футбол". Він також назвав важливим перший гол у складі "жовто-синіх" у матчі з Фінляндією у відборі на ЧС-2022.

"Я забив гол за збірну України, це було дуже важливим моментом у моїй кар'єрі. Я люблю Україну і хочу грати за збірну України. І коли я не забиваю, відчуваю себе дуже важко. Хочу все зробити для збірної України та її перемог", – сказав Мораес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Ігор Циганик назвав суму преміальних, яку отримали футболісти збірної України за вихід на Євро-2020.