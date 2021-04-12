Мораес признался в любви Украине

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес признался, что гордится выступать в составе сборной Украины.

Об этом сам игрок заявил в эфире программы "Великий футбол". Он также назвал важным первый гол в составе "желто-синих" в матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

"Я забил гол за сборную Украины, это было очень важным моментом в моей карьере. Я люблю Украину и хочу играть за сборную Украины. И когда я не забиваю, чувствую себя очень тяжело. Хочу все сделать для сборной Украины и ее побед", – сказал Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Игорь Цыганык назвал сумму премиальных, которую получили футболисты сборной Украины за выход на Евро-2020.