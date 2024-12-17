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Могут ли сборную Украины дисквалифицировать из-за допинга Мудрика? Игрок попался после матча Лиги наций – СМИ

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
2,2 т.
Могут ли сборную Украины дисквалифицировать из-за допинга Мудрика? Игрок попался после матча Лиги наций – СМИ

Футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг в ноябре после одного из матчей национальной команды в Лиге наций. Проверка 23-летнего левого вингера показала наличие в его организме милдроната (мельдония).

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Об этом со ссылкой на многочисленные источники информирует авторитетное издание The Athletic. При этом не уточняется, после какой конкретно игры была взята проба. В середине последнего месяца осени "сине-желтые" сыграли вничью на выезде с Грузией (1:1), где Мудрик стал соавтором автогола соперников, и обыграли в Тиране албанскую команду (2:1).

Могут ли сборную Украины дисквалифицировать из-за допинга Мудрика? Игрок попался после матча Лиги наций – СМИ

Важно подчеркнуть, что результат допинг-пробы Мудрика никак не повлияет на результаты сборной Украины в Лиге наций и не скажутся на ее будущем в плей-офф турнира и квалификации к чемпионату мира-2026. Если вина футболиста будет доказана, наказание понесет исключительно он сам.

Могут ли сборную Украины дисквалифицировать из-за допинга Мудрика? Игрок попался после матча Лиги наций – СМИ
Могут ли сборную Украины дисквалифицировать из-за допинга Мудрика? Игрок попался после матча Лиги наций – СМИ

Сейчас известно, что Михаилу грозит дисквалификация сроком на четыре года. Сам украинец утверждает, что никогда не принимал запрещенных веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, в России назвали допинговый скандал вокруг Михаила Мудрика "ответом всем" и "лицемерием мирового масштаба".

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