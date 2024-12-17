Могут ли сборную Украины дисквалифицировать из-за допинга Мудрика? Игрок попался после матча Лиги наций – СМИ

Футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг в ноябре после одного из матчей национальной команды в Лиге наций. Проверка 23-летнего левого вингера показала наличие в его организме милдроната (мельдония).

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Об этом со ссылкой на многочисленные источники информирует авторитетное издание The Athletic. При этом не уточняется, после какой конкретно игры была взята проба. В середине последнего месяца осени "сине-желтые" сыграли вничью на выезде с Грузией (1:1), где Мудрик стал соавтором автогола соперников, и обыграли в Тиране албанскую команду (2:1).

Важно подчеркнуть, что результат допинг-пробы Мудрика никак не повлияет на результаты сборной Украины в Лиге наций и не скажутся на ее будущем в плей-офф турнира и квалификации к чемпионату мира-2026. Если вина футболиста будет доказана, наказание понесет исключительно он сам.

Сейчас известно, что Михаилу грозит дисквалификация сроком на четыре года. Сам украинец утверждает, что никогда не принимал запрещенных веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, в России назвали допинговый скандал вокруг Михаила Мудрика "ответом всем" и "лицемерием мирового масштаба".

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