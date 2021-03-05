Многие удивлялись, когда говорил, что болел за "Динамо" Киев, – легенда сборной России

Легендарный российский футболист Александр Мостовой признался, что в юном возрасте всегда поддерживал киевское "Динамо".

По словам экс-игрока московского "Спартака", лиссабонской "Бенфики", "Сельты" из Виго, такое признание часто ставило в тупик его собеседников.

"Не открою тайны, но скажу, что многие удивлялись, когда я говорил, что болел за "Динамо" (Киев). Представляете, рос маленьким мальчиком в Подмосковье, играл и занимался в футбольной школе ЦСКА, ее воспитанник, а болел за "Динамо" (Киев)", – рассказал Мостовой в интервью YouTube-каналу "Поз и Кос".

Отметим, что Мостовой провел 50 матчей за сборную России, в которых забил 10 мячей. Считается одним из лучших игроков в истории российского футбола.

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