Министр спорта России Михаил Дегтярев выдал феерический бред о том, что сборная страны-агрессорки показала бы более красивую игру на чемпионате Европы по футболу 2024 года, чем победитель турнира Испания. Этим приспешник диктаторского режима Владимира Путина вызвал волну насмешек в сети.

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"Испанцы победили, показали хороший матч. Но наши бы лучше показали. Впрочем, придет время и России: мы вернемся во все туры, турниры, чемпионаты и кубки", – сказал Дегтярев пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", комментируя финальный матч Евро-2024.

Читатели портала Sports.ru откровенно назвали чиновника клоуном, который несет откровенную чушь. Они также напомнили о результатах выступлений россиян на Евро до отстранения.

"Это фирменная фишка наших сборных и отдельных команд по любому виду спорта – великолепно выступать в соревнованиях, в которых они не участвуют", "А что раньше-то не показывали? Балабол", "Чувак в бане мозги перепарил", "На словах Россия безоговорочный чемпион каждого турнира. Просто разрывают каждого, не участвуя в соревнованиях. Только вот до этого ничего не показывали", "Что он курит?", "Клоун", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате Европы 2024 года, который накануне завершился в Германии, произошел уникальный случай.

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