13 мая 1927 года на футбольном небосклоне взошла звезда "Динамо" (Киев). "Родился" клуб, который стал символом украинского футбола. Уверен, читателям OBOZREVATEL, поклонникам футбола интересно познакомиться с тем, как выступало "Динамо", которое в 1936 году дебютировало в первом чемпионате СССР, в разные годы на международной арене.

В 1975 году, победив в Базеле в финале Кубка кубков венгерский "Ференцварош" (3:0), динамовцы завоевали свой первый евротрофей. А за несколько дней до этого "бело-синие" побывали в Австрии, где "познакомились" с новой разновидностью футбола.

Сезон-1972 киевляне открыли выездом в Австрию. Впервые в плане подготовки появились игры в мини-футбол. Проведя четыре встречи в Вене, гости в двух из них добились победы и в двух познали горечь поражения. Так состоялось знакомство "Динамо" с новой разновидностью футбола, который в тот период был очень популярен на Западе. На "закуску" в подготовительном периоде руководство выбрало довольно сильные команды. В Глазго гости проиграли сопернику по играм в еврокубках "Селтику" – 0:1, затем последовали победы в Шеффилде (2:1) и Франкфурте-на-Майне (2:0).

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Непосредственно перед стартом в Кубке чемпионов киевляне провели успешное турне по Италии. Из пяти встреч они победили в трех, еще в двух была зафиксирована ничья. Было забито 9 мячей и пропущено четыре. Пять мячей забил Мунтян, по одному – Пузач, Бышовец, Веремеев и Фоменко.

На первом этапе Кубка чемпионов соперником оказался чемпион Австрии – "Сваровски-Ваккер" из альпийского города Инсбрук. Встреча в Австрии принесла победу гостям со счетом 1:0. Победный гол забил Пузач. Спустя две недели соперники встретились в Киеве. И вновь динамовцы были сильнее. Точные удары Пузача и Дамина принесли киевлянам победу, а с ней и выход в 1/8 финала.

На втором этапе турнирные пути киевлян вновь пересеклись с сильнейшим клубом Польши – "Гурником" из Забже. "Динамо" стремилось к реваншу за поражение в 1967 году, и это ему удалось. Победа дома – 2:0 (Мунтян, Пузач) – и поражение в Польше – 1:2 (первый гол молодого Блохина в еврокубках) – позволили клубу с Днепра продолжить борьбу за трофей. Однако преодолеть четвертьфинальный барьер и на этот раз не удалось. Шлагбаум перед "Динамо" на пути в следующий круг поставил один из грандов европейского клубного футбола – мадридский "Реал". Испытанный турнирный боец в гостях сумел решить стратегическую задачу – не проиграть. Арбитр зафиксировал ничью – 0:0. Дома же испанцы были явно сильнее. Три мяча, проведенных в ворота гостей, зажгли перед "Динамо" красный свет на пути в 1/4 финала.

На этом сезон международных игр закончился. Несколько успешнее прошел 1973 год. Из товарищеских игр этого года следует отметить успешное выступление в Вальядолиде. В этом испанском городке проводился летний турнир, в котором обычно участвуют четыре команды. Победив в полуфинале чемпиона Уругвая "Пеньяроль" из Монтевидео со счетом 3:0 (Трошкин, Колотов, Блохин), украинские футболисты в финале одолели местный "Реал Вальядолид" – 2:1 (Колотов, Веремеев). Наградой за победу в турнире был красивый массивный кубок, который украсил музей "Динамо".

1973 год был дебютом киевлян еще в одном еврокубке – Кубке УЕФА. Но об этом OBOZREVATEL расскажет в другом материале.