Милевского задержали 'силовики' в ресторане в центре Киева

В необычной ситуации побывал в понедельник, 6 декабря, утром бывший звездный футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский. Сначала стало известно, что 36-летнего спортсмена в ресторане в Киеве арестовали представители силовых структур. Чуть позже появилась информация, что это была инсценировка.

О том, что Миля оказался в руках "силовиков" сообщил Telegram-канал APnews. Причину задержания не называли. Лишь заметили, что люди в обмундировании с надписью "СБУ" и с автоматами в руках вели себя с Артемом и его агентом Александром Панковым очень жестко и разговаривали в нецензурной форме. В распоряжении журналистов оказались кадры от очевидцев инцидента.

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Однако позже полиция Киева в ответ на запрос сайта Новини.LIVE дала комментарий, что ее сотрудники не были задействованы в этой ситуации. А источники издания утверждают, что все произошедшее – постановка для очередной видепрограммы Милевского на YouTube. Бывший футболист ведет свой канал и периодически пополняет его необычными съемками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский подкатил к телеведущей "Шахтера" словами про "Динамо" и получил ответку.

Ранее Милевскому предложили "тр**нуть "Шахтер".