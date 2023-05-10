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"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
396
'Милан' – 'Интер': онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов в среду, 10 мая, состоится первое миланское дерби в полуфинале нынешнего розыгрыша турнира. Красно-черный "Милан" в статусе хозяина поединка сыграет с черно-синим "Интером".

Видео дня

Встреча состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" – "Интер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МИЛАН" – "ИНТЕР"

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован и на платформе Volia TV.

"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

ПРОГНОЗ НА "МИЛАН" – "ИНТЕР"

Фаворитом игры считается сине-черная команда". Ставки на победу "Милана" принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 3,00. А показатели на успех "Интера" достигают уровня 3,20.

СУДЬИ НА "МИЛАН" – "ИНТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут лайнсмены Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Роль четвертого рефери исполнит Хосе Санчес.

"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Также на игре будет задействована система видеопомощи (VAR), за работою которой будет следит Хуан Мартинес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Стефано Пиоли, главный тренер "Милана":

– Как мы видели в четырех последних матчах, в Лиге чемпионов необходимо играть всей командой. Чтобы добиться выдающегося результата, надо приложить невероятные усилия, и мы постараемся это сделать. Надеюсь, мне удалось донести до игроков, что прежде всего надо как следует подготовиться, а уже потом радоваться и получать удовольствие.

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера":

– Мы вышли из группы, где были "Барселона" и "Бавария", попутно заработали важный опыт. Понимаем, что все матчи очень сложные. В лице "Порту" и "Бенфики" мы столкнулись с еще двумя очень трудными препятствиями, но преодолели их. Впереди еще одно. За последние 20 месяцев у нас было семь дерби. Мы выигрывали и проигрывали. Можно что-то взять из тех матчей, но все игры отличаются друг от друга. Игрокам надо жертвовать собой ради партнеров.

"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Милан": Меньян – Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес – Тонали, Крунич – Салемакерс, Беннасе, Браим Диас – Жиру

"Интер": Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лаутаро Мартинес, Лукаку

"Милан" – "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В Лиге чемпионов команды в последний раз встречались в 2005 году. Тогда в четвертьфинале "Милан" был сильнее с общим счетом 5:0, причем во второй игре "красно-черным" присудили техническую победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Лиге чемпионов английский "Манчестер Сити" избежал поражения в матче с мадридским "Реалом".

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