'Милан' – 'Интер': онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов в среду, 10 мая, состоится первое миланское дерби в полуфинале нынешнего розыгрыша турнира. Красно-черный "Милан" в статусе хозяина поединка сыграет с черно-синим "Интером".

Видео дня

Встреча состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" – "Интер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МИЛАН" – "ИНТЕР"

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован и на платформе Volia TV.

ПРОГНОЗ НА "МИЛАН" – "ИНТЕР"

Фаворитом игры считается сине-черная команда". Ставки на победу "Милана" принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 3,00. А показатели на успех "Интера" достигают уровня 3,20.

СУДЬИ НА "МИЛАН" – "ИНТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут лайнсмены Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Роль четвертого рефери исполнит Хосе Санчес.

Также на игре будет задействована система видеопомощи (VAR), за работою которой будет следит Хуан Мартинес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Стефано Пиоли, главный тренер "Милана":

– Как мы видели в четырех последних матчах, в Лиге чемпионов необходимо играть всей командой. Чтобы добиться выдающегося результата, надо приложить невероятные усилия, и мы постараемся это сделать. Надеюсь, мне удалось донести до игроков, что прежде всего надо как следует подготовиться, а уже потом радоваться и получать удовольствие.

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера":

– Мы вышли из группы, где были "Барселона" и "Бавария", попутно заработали важный опыт. Понимаем, что все матчи очень сложные. В лице "Порту" и "Бенфики" мы столкнулись с еще двумя очень трудными препятствиями, но преодолели их. Впереди еще одно. За последние 20 месяцев у нас было семь дерби. Мы выигрывали и проигрывали. Можно что-то взять из тех матчей, но все игры отличаются друг от друга. Игрокам надо жертвовать собой ради партнеров.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Милан": Меньян – Калабрия, Томори, Кьер, Тео Эрнандес – Тонали, Крунич – Салемакерс, Беннасе, Браим Диас – Жиру

"Интер": Онана – Дармиан, Ачерби, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лаутаро Мартинес, Лукаку

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В Лиге чемпионов команды в последний раз встречались в 2005 году. Тогда в четвертьфинале "Милан" был сильнее с общим счетом 5:0, причем во второй игре "красно-черным" присудили техническую победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Лиге чемпионов английский "Манчестер Сити" избежал поражения в матче с мадридским "Реалом".

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