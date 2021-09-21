"Металлист" совершил исторический трансфер, подписав экс-игрока английской Премьер-лиги

"Металлист" оформил трансфер флангового полузащитника Кадима Харриса. 28-летний футболист стал первым английским игроком в истории чемпионатов Украины.

Новичок харьковчан дал интервью официальному сайту клуба, в котором заявил, что рад стать частью этого масштабного проекта. Он заявил, что знал о "Металлисте" еще до перехода, поскольку ранее команда успешно выступала в еврокубках.

"Уже провел пару тренировок. Кроме того, посмотрел город и инфраструктуру "Металлиста" – все очень красиво. Впечатлен тем, что здесь происходит. Также я познакомился с руководством клуба, их видение совпадает с моим. Я понимаю, что это большой клуб, крутой проект, и для меня очень приятно быть его частью. Я прекрасно помню, каким большим клубом "Металлист" был раньше. Помню, как команда играла в еврокубках, в том числе против английских команд – "Эвертона" и "Ньюкасла"", – рассказал Харрис.

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Отметим, что Кадим провел более 100 матчей в Чемпионшипе (втором по силе дивизионе Англии) и принял участие в 13 поединках английской Премьер-лиге в сезоне 2018/19, забив один гол. Последней его командой был "Шеффилд Уэнсдей". Стоимость Харриса по версии Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро. В "Металлист" он перешел на правах свободного агента.

После девяти туров в первенстве Первой лиги Украины харьковчане уверенно лидируют в таблице с 25 очками и опережают второй "Кривбасс" на пять пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2021 года стало известно о возрождении легендарного "Металлиста", который прекратил существование в 2016-м, а на его базе был создан "Металлист-1925".