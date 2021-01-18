Месси ударил соперника по голове и получил первое удаление в клубной карьере. Видео

Звезда "Барселоны" Лионель Месси заработал первое удаление в клубной карьере за хамское поведение в финале Суперкубка Испании против "Атлетика" из Бильбао.

На 120-й минуте овертайма его команда проигрывала со счетом 2:3 и проводила одну из последних атак в поединке. Аргентинец отдал передачу на фланг и хотел сделать забегание в сторону штрафной площади соперников, однако один из игроков баскского клуба встал у него на пути.

Это вывело Месси из себя, в результате чего он ударил своего оппонента в затылок. После просмотра видеоповтора главный арбитр встречи показал Лионелю прямую красную карточку, которая стала для него первой в 753 встречах за "Барселону".

Отметим, что на счету аргентинца есть два удаления в составе национальной сборной. В 2005 году его выгнали через минуту после дебютного выхода на поле в цветах родной страны в товарищеском поединке против Венгрии, а в 2019-м Месси получил красную карточку в матче за третье место на Кубке Америки.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" сенсационно проиграла в финале Суперкубка Испании.