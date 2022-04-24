Месси потрясающим голом с 20 метров принес рекордное чемпионство ПСЖ. Видео

Нападающий ПСЖ Лионель Месси стал автором ключевого гола в поединке 34-го тура в Лиге 1. 34-летний капитан сборной Аргентины отметился в поединке против "Ланса", забив забил свой четвертый гол в чемпионате Франции.

Аргентинский футболист вышел в стартовом составе и на 68-й минуте мощным ударом метров с 20 отправил мяч четко в девятку ворот. Встреча завершилась со счетом 1:1, позволив подопечным Маурисио Почеттино набрать 78 очков и опередить ближайшего преследователя "Марсель" на 16 пунктов. Команда с юга Франции за оставшиеся 5 туров может набрать максимум 15 баллов.

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Парижане выиграли турнир в 10-й раз и повторили рекорд "Сент-Этьена". У "Марселя" 9 титулов. В прошлом сезоне ПСЖ финишировал вторым, пропустив вперед "Лилль", в позапрошлом – стал чемпионом.

Нападающий Лионель Месси завоевал свой первый клубный трофей не в составе "Барселоны". Всего у Месси теперь 35 побед в различных турнирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале этого года Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов. В матче 1/8 финала ПСЖ обыграл "Реал" со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе в добавленное время. А вот Месси не реализовал пенальти – пятый раз в истории элитного еврокубка, не сумев переиграть бельгийского вратаря Тибо Куртуа.