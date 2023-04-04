Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси может установить исторический рекорд в футболе Саудовской Аравии по заработной плате. Как сообщает в Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо, "Аль-Хилаль" из Эр-Рияда направил форварду парижской команды официальное предложение на сумму свыше 400 млн евро в год (33.3 млн евро в месяц).

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Сейчас выступая в футболке ПСЖ 35-летний чемпион мира получает 100 млн евро в год.

В тоже время Романо утверждает, что покидать континент футболист не собирается, так как именно выступление в Европе у него в приоритете.

ПСЖ ведет переговоры по продлению контракта с Месси, но тот не спешит подписывать новое соглашение, требуя определенных гарантий спортивных успехов клуба.

Также в подписании Лео заинтересована "Барселона", но у экс-команды аргентинца сейчас проблемы с финансовым фэйр-плей и руководители каталонцев ждут, когда наступит определенность с этим делом .

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