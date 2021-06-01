Месси купил пятый отель: СМИ рассказали о новом имуществе аргентинца

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси купил отель в Андорре и расширил свою сеть под названием MIM Hotels, которой с 2017 года управляет компания Majestic Hotel Group. Теперь в нее входят пять объектов.

Как сообщает издание AS, вскоре здание, в котором находился Hotel Casa Canut, будет отреставрировано и доведено до уровня других отелей группы MIM. После этого гостиница получит новое название – MIM Andorra.

Отмечается, что Месси уже владеет отелями в городе Сиджес, на горнолыжном курорте Бакейра-Берет, а также на Ибице и Мальорке. Таким образом компания аргентинца в очередной раз подтвердила свой интерес к местам, которые посещают любители гор и зимних видов спорта.

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Новое имущество Лионеля – одна из самых знаменитых гостиниц Андорры. Она была основана 50 лет назад и на протяжении всего этого времени удерживала статус пятизвездочной. На территории Hotel Casa Canut был оборудован 31 номер.

Напомним, что Месси может покинуть "Барселону" в летнее межсезонье. Его контракт с клубом действует до 30 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее каталонский клуб подписал контракт с легендой "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Нападающий является одним из лучших друзей Лионеля.