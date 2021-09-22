Месси или Роналду: Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

Знаменитый журнал Forbes составил список из самых высокооплачиваемых футболистов мира. На первом месте в рейтинге оказался звездный нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который за сезон 2021/22 заработает около 125 миллионов долларов до вычета налогов.

Как сообщается на сайте издания, 70 миллионов долларов португалец заработает в качестве зарплаты и бонуса за возвращение в английский клуб, а остальную часть – благодаря участию в рекламе различных брендов. Он не только является самым популярным спортсменом в мире (более 500 миллионов подписчиков в социальных сетях), но и работает с компаниями Nike, Clear, Herbalife, а также постоянно развивает свой бренд CR7.

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Роналду опередил звезду ПСЖ Лионеля Месси (110 млн долл.), который ранее находился на первом месте. Этим летом аргентинец покинул "Барселону" из-за финансовых трудностей в стане каталонцев.

Полностью десятка самых высокооплачиваемых футболистов выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") – 125 млн долл. (70 зарплата + 55 реклама) Лионель Месси (ПСЖ) – 110 млн. долл. (75 + 35) Неймар (ПСЖ) – 95 млн долл. (75 + 20) Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 43 млн долл. (28 + 15) Мохаммед Салах ("Ливерпуль") – 41 млн долл. (25 + 16) Роберт Левандовски ("Бавария") – 35 млн долл. (27 + 8) Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 35 млн долл. (31 + 4) Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 34 млн долл. (27 + 7) Гарет Бэйл ("Реал") – 32 млн долл. (26 + 6) Эден Азар ("Реал") – 29 млн долл. (26 + 3).

Как сообщал OBOZREVATEL, Месси попал в первый скандал после перехода в ПСЖ, отказавшись пожать руку главному тренеру клуба Маурисио Почеттино после замены.