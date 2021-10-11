Месси догнал Неймара по голам в отборе ЧМ и обидел Суареса. Видео

Сборная Аргентины разгромила Уругвай в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Еще в первом тайме голами отметились Лионель Месси и Де Пауль, а во второй половине Лаутаро Мартинес установил окончательный счет – 3:0.

При этом Месси забил победный мяч, догнав по голам в отборе партнера по "ПСЖ" – бразильца Неймара. Оба отметились по шесть раз, а лидирует с восемью голами боливиец Марсело Морено. Смотрите обзор матча в Буэнос-Айресе.

В составе уругвайцев весь матч на поле провел форвард "Атлетико" Луис Суарес – давний друг Месси. Вместе футболисты выступали в "Барселоне".

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А вот сборная Бразилии не смогла справиться в гостях с Колумбией и впервые в отборе не выиграла. Тем не менее, Неймар и Ко продолжают лидировать в квалификации, аргентинцы – вторые.

Интересно, что Месси в нынешней отборочной кампании создал 27 голевых моментов и нанес 45 ударов по воротам – рекордные показатели для Южной Америки.

45 - Messi, de Argentina, es el jugador con más remates (45) y más chances creadas (27) en la Eliminatorias Sudamericanas. Además, sumó su sexto gol y se ubica a dos de Moreno Martins, actualmente el máximo artillero de esta edición. Arriba. pic.twitter.com/8Vp2jHtsf7 — OptaJavier (@OptaJavier) October 11, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре Аргентина не смогла обыграть Парагвай, а гол игрока "Динамо" едва не поставил на колени сборную Бразилии.