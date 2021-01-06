Меньше, чем у сына: СМИ раскрыли зарплату Луческу в "Динамо"

Годовая зарплата сына главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу Развана превышает заработок его отца.

Как сообщает издание Fanatik.ro, в столице Украины Мистер получает 1,2 миллиона евро в год, в то время как Разван работает с "Аль-Хилялем" в Саудовской Аравии, где ему платят 4 млн евро. Пятерка самых высокооплачиваемых румынских специалистов выглядит следующим образом:

1. Космин Олару ("Цзянсу Сунин") – 7 млн евро;

2. Разван Луческу ("Аль-Хиляль") – 4 млн евро;

3. Лауренциу Регекампф ("Аль-Васль") – 3,5 млн евро;

4. Дан Петреску (ЧФР "Клуж") – 1,8 млн евро;

5. Мирча Луческу ("Динамо" Киев) – 1,2 млн евро.

Напомним, что Мистер подписал контракт с украинской командой в конце июля 2020 года. Он рассчитан на два года с возможностью продления еще на один. В первой части сезона Луческу привел "Динамо" к победе в Суперкубке, лидерству в украинской Премьер-лиге, и вывел киевлян сначала в групповой этап Лиги чемпионов, а затем в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник команды Александр Караваев рассказал, что изменилось с приходом румына в столичный клуб.