Менша, ніж у сина: ЗМІ розкрили зарплату Луческу в "Динамо"

Річна зарплата сина головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу Развана перевищує заробіток його батька.

Як повідомляє видання Fanatik.ro, у столиці України Містер отримує 1,2 мільйона євро на рік, тоді як Разван працює з "Аль-Хілялем" у Саудівській Аравії, де йому платять 4 млн євро. П'ятірка найбільш високооплачуваних румунських фахівців має такий вигляд:

1. Космін Олару ("Цзянсу Сунін") – 7 млн євро;

2. Разван Луческу ("Аль-Хіляль") – 4 млн євро;

3. Лауренціу Регекампф ("Аль-Васлуй") – 3,5 млн євро;

4. Дан Петреску (ЧФР "Клуж") – 1,8 млн євро;

5. Мірча Луческу ("Динамо" Київ) – 1,2 млн євро.

Нагадаємо, що Містер підписав контракт з українською командою наприкінці липня 2020 року. Він розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один. У першій частині сезону Луческу привів "Динамо" до перемоги в Суперкубку, лідерства в українській Прем'єр-лізі, і вивів киян спочатку в груповий етап Ліги чемпіонів, а потім у плей-оф Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник команди Олександр Караваєв розповів, що змінилося з приходом румуна в столичний клуб.