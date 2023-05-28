Мексиканский вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Вратарь "Атлетико Морелия" Сантьяго Рамирес отметился невероятным голом в полуфинале Лиги развития (второй по силе футбольный дивизион Мексики). Эпизод случился на последних секундах гостевого матча против "Селаи".

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Проигрывая дома 1:2, хозяева большими силами бросились на последний штурм. Побежал атаковать и голкипер "Селайи" Аллисон Ревуэльта, забыв о своих воротах.

После неудачного розыгрыша углового Рамирес смог быстро забрать мяч, а потом ударом со своей штрафной отправить его через все поле точно в сетку. Для 26-летнего Сантьяго этот гол стал первым в карьере.

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:3.

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