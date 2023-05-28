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Мексиканский вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
5,0 т.
Мексиканский вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Вратарь "Атлетико Морелия" Сантьяго Рамирес отметился невероятным голом в полуфинале Лиги развития (второй по силе футбольный дивизион Мексики). Эпизод случился на последних секундах гостевого матча против "Селаи".

Видео дня
Мексиканский вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Проигрывая дома 1:2, хозяева большими силами бросились на последний штурм. Побежал атаковать и голкипер "Селайи" Аллисон Ревуэльта, забыв о своих воротах. 

Мексиканский вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

После неудачного розыгрыша углового Рамирес смог быстро забрать мяч, а потом ударом со своей штрафной отправить его через все поле точно в сетку. Для 26-летнего Сантьяго этот гол стал первым в карьере. 

Мексиканский вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:3.

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