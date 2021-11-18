'Мечтаю о матче Украина – Россия': комментатор высказал неоднозначное мнение

В российских спортивных СМИ продолжают радоваться успеху футбольной сборной Украины в Боснии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. После того, как журналист газеты "Спорт-Экспресс" восхитился сборной Украины, его поддержал еще один знаменитый представитель масс-медиа Василий Уткин.

Опытный телекомментатор в своем Telegram-канале выразил восторг от того, что украинские футболисты продолжают бороться за выход в финальную часть чемпионата мира. Причем, нашу команду он назвал по-украински – "збірна".

"Я не просто рад – я в восторге, что збiрна продолжает биться за чемпионат мира. Потому что я мечтаю об игре Украина – Россия. Давно. Футбол – миротворец. Такой матч возможен только на большом турнире. Я надеюсь, что Россия и Украина пробьются и встретятся", – высказался 49-летний Уткин.

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Заметим, что у комментатора – более 107 тысяч подписчиков. Многие из них сразу же неодобрительно восприняли идею Уткина.

Напомним, сборные Украины и России вышли в плей-офф Мундиаля со вторых мест в своих группах. При жеребьевке стыковых матчей ФИФА разведет команды. Теоретически встретиться они могут лишь в финальной части турнира в играх на выбывание.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская призерка Олимпиады Дарья Белодед дает платные советы на российском сайте.