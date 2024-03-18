Мбаппе, Дардаи, Уильямс: самые успешные братья-футболисты, которые сейчас играют в одном клубе

Мечта каждого футболиста – играть в топ-клубе. Но еще большая мечта – иметь в составе своей команды брата и выходить с ним на поле в одной игре. И есть такие футбольные структуры в высших лигах Европы, которые могут похвастаться таким уникальным аспектом. Сегодня мы с некоторыми футболистами познакомимся.

Парижские Мбаппе

Самая известная и громкая история Европы прямо сейчас – братья Мбаппе. Немногие знают, но Этан появился в ПСЖ вместе с Килианом. Самый дорогой трансфер в истории "Монако" произошел через год после перехода тогда еще 11-летнего игрока из "Бонди", хотя старший брат пришел в аренду одновременно с ним. Звездный француз и главная действующая персона парижан – чемпион мира, победитель чемпионата, а еще постоянный претендент на Золотой мяч. А что там другой Мбаппе?

Этан уже провел свой первый матч за ПСЖ. Его дебют в Лиге 1 был против "Меца" (3:1) несколько месяцев назад - он заменил Угарте и сыграл с Килианом 6 минут. Однако даже такое время, чисто с бюрократической точки зрения, уже позволит ему получить статус чемпиона Франции. В Кубке Франции младший Мбаппе имеет 2 выступления: полчаса в разгроме "Ревеля" и 15 минут против "Орлеана". Больше Этан играет за ПСЖ U19, где и голы имеет, и ассисты отдает. Например, в Молодежной лиге УЕФА у него за два года и 12 игр есть 5 результативных действий.

Возможно, 17-летний футболист получит больше игрового времени в конце сезона. ПСЖ уделяет большое внимание еврокубкам и готовится к игре против "Барселоны" в ЛЧ, но во внутреннем чемпионате все уже почти решено. Парижане держат уверенное лидерство в лиге и его не отпустят. Поэтому увидеть в статистике ассист Мбаппе на Мбаппе вполне возможно. Но этот клан совсем скоро развалится: старший брат проложил дорогу к испанскому чемпионату. Для младшего задача – закрепиться в составе и проявить себя за молодежку, будет способствовать этому конкуренция в стане французского гранда.

Уильямсы в "Атлетике"

Братья Уильямс – одни из самых ценных игроков для современных басков. Оба нападающие, оба результативны, оба задействованы почти в каждой игре. Старший брат Иньяки Уильямс - воспитанник памплонских клубов, но уже в 18 лет перешел в академию "Атлетика" и надежно закрепился в структуре клуба. Ему понадобилось всего два сезона, чтобы стать основой нападения. Имя Иньяки известно еще и невероятным для полевого игрока достижением: он 6 лет подряд появлялся на поле в каждом матче.

Его брат Нико прошел тот же путь, но в ускоренном формате. Показатели старшего из Уильямсов привлекли внимание руководства испанцев к другому футболисту – и в 21-м году они наконец пересеклись на поле. В этом сезоне оба зажигают в Ла Лиге: у Иньяки 9+3 по системе гол+пас (второй показатель в команде); Нико лучший асистент. В статистике пара Уильямс+Уильямс была неоднократно в разных турнирах, а с начала чемпионата их взаимодействие принесло голы в ворота "Осасуны" и помогло пройти "Барселону" в Кубке. В следующем этапе турнира произошел идеальный матч братьев в спарринге с "Атлетико": сначала Нико ассистировал Иньяки, а затем – наоборот.

Они могли бы выступать и за одну сборную, оба имеют гражданство Испании. Однако старший брат не выдержал конкуренции в Фурии Роха, получил вызов в Гану – и уже несколько лет ее постоянный представитель. Да и в "Атлетике" это взаимодействие может исчезнуть уже этим летом. С одной стороны, Нико продлил контракт с басками, но ходят слухи о заинтересованности в нем топовых грандов. В частности, "Челси", который может таким образом заменить Мудрика.

Французская история Дуэ

Нашлись во Франции братья, постоянно играющие друг с другом. Нельзя сказать, что Дуэ основные в "Ренне", но их роль для высоких позиций в Лиге 1 неоспорима. Воспитанники клуба играют на разных позициях: Гела – правый латераль, Дезире – атакующий полузащитник. Любопытно, что младший брат начал выступать за красно-черных раньше. Гела понадобилось 10 лет в системе клуба, чтобы уже в 17 одеть футболку первой команды; Дезире вышел на поле в 20, через 11 лет в структуре.

Футболисты каждый год активно прогрессируют. Дезире отрабатывает стиль бокс-ту-бокс, позволяющий "Ренну" всегда иметь дополнительного игрока в защите и противостоять даже "ПСЖ" (1:1). Гела также набралась опыта и оборона правого фланга ложится на его плечи. Оба играли за французов и в Кубках, даже выходили со старта в Лиге Европы – победа 3:2 над "Миланом" и их достижение.

Перспектива пока такова: оба пока футболисты ротации, но последние полгода получают больше возможностей на старт. Не исключено, что этот сезон красно-черные могут завершить в зоне еврокубков и продолжить турне по континенту в Лиге Конференций. Хотя, как и у многих братьев, Дуэ страдают в вопросе дисциплины. Это тот аспект, который следует исправить и тренерскому штабу, и самим игрокам.

"Герта". Пакет семейный

Берлинская команда не выступает в топовой лиге, но обойти такой пример мы просто не могли. Так сложилось, что братья в европейских клубах сталкиваются с семейным влиянием и конкуренцией между собой. В этом аспекте немецкая "Герта" выбила джекпот: за нее играют сразу три брата Дардаи. Да что там братья, тренер берлинцев – Паль Дардаи – их отец!

Почти одного возраста они постепенно вливались в основу столичной команды. Бенце, Мартон и Палко – исполнители на разных позициях. Палко - самый старший, на старте карьеры едва насобирал 30 матчей за все клубные структуры на протяжении четырех лет. Расцвет атакующего полузащитника пришелся на период в венгерском "Фехерваре". После этого его наконец-то заметили и пригласили на контракт в "Герту", где после травмы Дардаи-старший только этой зимой закрепился в основе. Палко имеет немецкое гражданство, но успел отыграть матч и за Венгрию.

Средний брат – Мартон. Ему тренер-отец доверяет больше всего: опорник вывозит немало результатов "Герты". Свои выступления за первую команду он начал еще в 20-м году и с тех пор становился все ближе к стабильной основе. Передачи на обострение – его сильная сторона, благодаря чему полузащитник несколько раз признавался лучшим в игре. Примечательно, что и Мартона вызывают в немецкие сборные.

Бенце – самый молодой, дебютировал за родной клуб летом прошлого года, когда появился на поле третьим братом. В основе еще ни разу не выходил - сломанная лодыжка уже 4 месяца оставляет полузащитника в лазарете. Хотя в свои 18 он может похвастаться титулом чемпиона Европы до 17-ти лет. Не исключено, что мем о пяти Кимах в сборной Южной Кореи когда-то смогут перекрыть другим - о трех братьях Дердаи в старте Германии.

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