Матчи украинской Премьер-лиги 22-24 октября начнутся с минуты молчания

Руководство футбольной Премьер-лиги Украины приняло решение начать матчи 12-го тура с минуты молчания в память о Сергее Морозове. Заслуженный тренер Украины, чемпион СССР в составе луганской "Зари" Морозов умер утром 22 октября. Причиной смерти называют коронавирусную инфекцию.

Информацию опубликовали на официальном сайте УПЛ. Дань памяти специалисту футбола отдадут перед всеми восемью поединками, которые пройдут с пятницы по воскресенье (22-24 октября). Откроют тур в 17:00 пятницы в Чернигове "Десна" и "Александрия". В субботу "Шахтер" сыграет в Полтаве с "Ворсклой", а в воскресенье "Динамо" примет "Днепр-1".

Морозов родился в Киеве 30 апреля 1950 года. Выступал на позициях полузащитника и форварда. Начинал играть в "Динамо", но в молодом возрасте получил перелом ноги. В 1971-1973 годах выступал за "Зарю", с которой добыл единственное в ее истории "золото" чемпионата СССР в 1972-м. Провел один матч за сборную СССР.

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Сергей Юрьевич тренировал команды России, Китая, Туркмении. В Украине работал в винницкой "Ниве", ЦСКА, "Борисфене", "Прикарпатье", "Ворскле", черкасском "Днепре". В 2008 году стал экспертом на телеканалах группы "Футбол".

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