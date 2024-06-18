'Матч ТВ' заставил всю Россию слушать 'Путин - х*йло' на Евро-2024. Видео

Главный всероссийский спортивный пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опозорился с трансляцией поединка 1-го тура чемпионата Европы по футболу-2024 Турция - Грузия. В тот момент, когда показали крупным планом собравшихся на трибунах грузинских болельщиков, они начали петь "Путин - х*йло".

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На 39-й минуте перед подачей углового режиссер решил развлечь зрителей картинкой с фанатских секторов. Когда камера остановилась на зрителях, они, словно специально, зарядили нетленный хит про российского диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, в этой игре сборная Грузии по футболу забила первый гол в истории чемпионатов Европы. В воротах национальной команды Турции расписался грузинский форвард Жорж Микаутадзе.

23-летний нападающий клуба "Аякс" выступающий на правах аренды за "Мец", после передачи Георгия Кочорашвили сравнял счет на 32-й минуте встречи.

Поединок на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде завершился со счетом 3:1 в пользу Турции. На 65-й минуте Арда Гюлер вывел свою команду вперед. На последних минутах грузины устроили штурм турецких ворот, пропустили контратаку и Керем Актюркоглу забил в пустые ворота.

Стоит отметить, что сборная Турции впервые в истории выиграла стартовый матч на чемпионате Европы.

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