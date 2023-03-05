Матч "Шахтера" в УПЛ завершился со счетом 7:0. Видео
Донецкий "Шахтер" в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграл харьковский "Металлист 1925". Поединок в Харькове завершился со счетом 0:7.
Подопечные Игора Йовичевича все 90 минут полностью доминировали на поле, не оставив ничего от защиты хозяев.
Уже после первого тайма "горняки" усилиями Зубкова, Михайличенко та Траоре вели со счетом 4:0. После перерыва разгром продолжился.
Отдельно стоит отметить гол "дебютанта" "Шахтера" Ярослава Ракицкого, который сверхдальним ударом установил окончательный результат.
Эта победа позволила "Шахтеру" в турнирной таблице сравняться с лидирующим "Днепром-1", который накануне сенсационно оступился в игре против "Александрии" (2:2).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!