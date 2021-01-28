Матч "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии закончился невероятной сенсацией. Видео

"Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл главному аутсайдеру английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" на своем поле со счетом 1:2 и упустил шанс хотя бы временно возглавить таблицу.

Первый момент в матче не использовал нападающий хозяев Маркус Рэшфорд, а уже в одной из следующих атак андердогам удалось неожиданно открыть счет после подачи с угла поля и ошибки голкипера Давида де Хеа на выходе.

Вскоре подопечные Оле Гуннара Сульшера в схожей манере все же отправили мяч в сетку, но гол не был засчитан из-за зафиксированного нападения на вратаря.

Во второй половине "Манчестер Юнайтед" пытался оказывать давление на "Шеффилд", но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. Хозяева таки сравняли счет после очередного углового усилиями Харри Магуайра и, казалось, пойдут дожимать своих соперников, но получилось наоборот.

На 74-й минуте после суматохи в штрафной площади "МЮ" гости нанесли удар по воротам, и мяч после рикошета от защитника и перекладины оказался за линией. В дальнейшем подопечные Сульшера лишь случайно могли спасти ничью, но реальной угрозы воротам "Шеффилда" им создать не удалось.

На счету "Манчестера" осталось 40 очков после 20 туров. Лидируют в АПЛ соседи "Юнайтед" из "МанСити", которые набрали 41 пункт по итогам 19 матчей. Что касается гостей, то для них эта победа стала лишь второй в 20 поединках. Они набрали 8 очков и остаются на последнем месте с 10-очковым отставанием от спасительной 17 позиции.

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