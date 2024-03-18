Матч чемпионата Турции завершился грандиозной дракой футболистов с болельщиками. Фото и видео

Матч 30-го тура чемпионата Турции по футболу между "Трабзонспором" и "Фенербахче" завершился грандиозным скандала. После финального свистка, зафиксировавшего выездную победу стамбульской команды, фанаты клуба из Трабзона выбежали на поле и начали драться с игроками соперника.

Встреча оказалась невероятно напряженной – "Трабзонспор" дважды пропустил в первом тайме, но после перерыва совершил камбэк, сравняв счет. Однако на 87-й минуте стамбульцы сумели в третий раз поразить ворота соперника и вырвать важнейшие три очка.

Игроки "Фенербахче" не скрывали своих эмоций. Они бурно праздновали свой успех, чем и вызвали негодование со стороны болельщиков "Трабзонспора". Фанаты рванули на поле и начали гоняться за игроками "Фенербахче".

На газоне вспыхнула драка с участием зрителей, футболистов, представителей службы безопасности стадиона и других сотрудников арены.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино потребовал наказать виновников. "Я призываю соответствующие органы власти обеспечить соблюдение этого требования на всех уровнях и привлечь виновных в шокирующих событиях в Трабзоне к ответственности за свои действия", – сказал функционер.

Отметим, что победа позволила "Фенербахче" продолжить гонку за соседями из "Галатасарая" в борьбе за "золото". За восемь туров до финиша команды разделяют два очка, а в середине мая они проведут очный поединок.

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