Маркевич сказал, чего "катастрофически не хватает" сборной Украины по футболу

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич считает, что позиция нападающего в сборной Украины является самой проблемной. После отъезда легионеров из УПЛ ожидалось появление новых молодых украинских звезд футбола, но этого не произошло.

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"Больше всего беспокоит отсутствие равнозначной замены ветерану "Шахтера" Тарасу Степаненко в опорной зоне… Также катастрофически не хватает забивных нападающих. С другой стороны, в Украине военное положение и при таких условиях хорошо, что чемпионат вообще проводится, - цитирует Маркевича Команда1.

В марте этого года сборная Украины без шансов проиграла Англии на старте отбора к Евро-2024. После этого Маркевич разнес игру команды.

В начале лета "сине-желтые" сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

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