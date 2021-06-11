Маркевич о матче Украины с Нидерландами: не так страшен черт, как его малюют

Глава комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич считает, что Украина способна играть на равных с Нидерландами. По его словам, подопечным Андрея Шевченко под силу даже побороться за место в полуфинале Евро-2020.

Отвечая на вопрос, способны ли украинцы одержать победу в поединке с фаворитом группы С, Маркевич ответил: "Почему нет?" От желто-синих болельщики ждут как минимум выхода в плей-офф, передает его слова Украинская ассоциация футбола.

"Понятно, что с хозяевами будет непросто, но не так сейчас страшен черт, как его малюют. В каком стиле будет действовать сборная Украины? Об этом знает только главный тренер, но, думаю, что наша команда может и на контратаках действовать, и прессинговать соперника на его половине поля", – сказал бывший наставник "Днепра" и "Металлиста".

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Маркевич подчеркнул, что команде Шевченко нужно ставить перед собой высокую планку. "Хотел бы видеть сборную Украины в полуфинале чемпионата Европы. При удачном стечении обстоятельств и сопутствующего фарта можно побороться за место в четверке лучших сборных континента", – заявил он.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, Украина сыграет против сборных Нидерландов, Австрии и Северной Македонии в группе С. Первый матч пройдет в воскресенье, 13 июня. Команда Шевченко уже прибыла в Амстердам и продолжит подготовку к стартовой игре на Евро-2020.