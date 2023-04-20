'Маразматик, укравший жизнь': экс-игрок 'Спартака' проговорился, что на самом деле Путин делает с Россией

Бывший футболист московского "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян признался в поддержке кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом армяно-американский нападающий невольно проговорился, для кого именно существует режим президента России, на что ему указали болельщики.

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"Уважаю Путина. Мне кажется, он все делает для страны. За политикой не слежу, но слышал о нем, что он для своих людей в России много делает. В 2014-м, когда начались боевые действия, я был в "Спартаке". Все, с кем общался тогда, поддерживали Путина. Все русские", – сказал Мовсисян в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Читатели портала Sports.ru высмеяли футболиста, который делает такие выводы, не интересуясь политикой. Они также особо обратили внимание на слова о "своих людях", отметив, что в это число не входят простые россияне.

"Мы даже можем перечислить этих людей поименно", "Для своих людей он многое делает – тут не поспоришь", "Есть такое понятие – полезный идиот", "Для своих людей – для Медведева, Матвиенко, Шойгу – много делает Путин", "Он много делает для своих людей! А для россиян?", "Не умеющий пользоваться ни компьютером, ни смартфоном маразматик, укравший жизнь в этой стране у нескольких поколений", "Справедливая мысль, и я полностью ее разделяю, вам кажется, Юра", "Юра прав. Владимир Владимирович действительно много делает для своих. Но ничего для россиян", "Не слежу, но уважаю. Туповатый персонаж", "Уважаю Путина. За политикой не слежу. Ясно", – пишут в комментариях болельщики.

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