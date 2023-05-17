'Манчестер Сити' – 'Реал': онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" и мадридский "Реал" в среду, 17 мая, проведут второй полуфинальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. После ничьи в первом поединке в столице Испании команды отправились в Великобританию.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Этихад Стэдиум". OBOZREVATEL проведет онлайцн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Реал". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "РЕАЛ"

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO.

Показ запланирован и на платформе Volia TV. Перед игрой и после состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "РЕАЛ"

Явными фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу "Манчестер Сити" в основное время принимаются с коэффициентом 1,60.

Ничья оценивается котировкой 4,20. А показатели на успех "Реала" достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "РЕАЛ"

Работать на поединке будет бригада арбитров, которая представляет Польшу и Румынию. Ее возглавляет авторитетный Шимон Марчиняк. Помогать ему будут лайснсмены Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Роль четвертого рефери исполнит Иштван Ковач.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за которую ответственен Томаш Квятковски.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

– Впереди поединок с самым сложным соперником из возможных, однако это достойный вызов. Надо сыграть лучше, чем мы играли на "Бернабеу". От эмоций никуда не деться, настрой должен быть правильным, однако необходимо показать хороший футбол. Это будет один из важнейших моих матчей в "Сити", глупо это отрицать. Попросил игроков насладиться моментом. Мы должны чувствовать себя очень фартовыми, играя на такой стадии. Все в наших руках. Чтобы выйти в финал, достаточно выиграть один матч.

Карло Анчелотти, главный тренер "Реала":

– Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне. Команда должна хорошо читать игру. Игрокам следует знать, что нас ждут отрезки, когда придется терпеть, но это нормально для такого матча. В то же время мы должны выжать максимум, когда будем владеть преимуществом.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Рубен Диаш, Аканджи – Стоунз, Родри – Бернарду Силва, де Брюйне, Гюндоган, Грилиш – Холанн

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба – Кроос, Модрич, Камавинга – Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор

ПЕРВЫЙ МАТЧ

На "Сантьяго Бернабеу" вопреки всем прогнозам "Реал" сумел заставить попотеть фаворита. Испанцы открыли счет благодаря голу Винисиуса Жуниора на 36-й минуте. Команда из Манчестера сумела отыграть через полчаса, когда отличился Кевин де Брюйне.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в противостоянии итальянских "Интера" и "Милана" определился первый финалист Лиги чемпионов 2022/23.

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