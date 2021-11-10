"Малиновский и Петраков – люди с характером": знаменитый футболист – о конфликте в сборной

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук поделился мнением о нынешнем состоянии нашей команды. В частности, 46-летний ветеран коснулся темы конфликта полузащитника Руслана Малиновского и главного тренера Александра Петракова.

В комментарии сайту Meta-ratings Ващук высказал мысль, что особого противостояния у лидера сборной и наставника и не было.

"Я думаю, что конфликт Петракова и Малиновского больше раздутый. На самом деле, какой может быть конфликт? Есть одна цель и одна задача. Футболист хочет играть на высоком уровне, хочет в сборную. Главный тренер хочет дать результат и выставить нужный состав.

Конечно, Малиновский – с характером, как и Петраков – с характером. Все большие футболисты проявляют характер. И тем не менее, все всегда играют и добиваются больших успехов", – резюмировал Влад.

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Как известно, Петраков описал возвращение Малиновского в сборную шестью словами.

Также экс-динамовец поделился ожиданиями от товарищеской игры с Болгарией 11 ноября в Одессе.

"У сборной Украины есть возможность посмотреть на игру и боеспособность футболистов, которые редко выходит в основном составе. Когда они играют в клубах – это одно дело, а когда в сборной – другое. Для Петракова матч будет информативным. Он поймет, насколько они выдерживают темп, который задает главный тренер", – думает Ващук.

Напомним, Руслан из-за проблем с Петраковым пропустил матчи сборной Украины в октябре. Но тренерский штаб снова обратился к его услугам в ноябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Ващук выложил видео, чем занимается Усик вне бокса.