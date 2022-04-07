Мальчик не мог прийти в себя: эмоциональная встреча украинского беженца и легендарного итальянского вратаря. Видео

Футбольный клуб "Парма" сделал сюрприз юному украинскому переселенцу. Мальчику, который вынужден был бежать от российской агрессии в Италию, организовали встречу с его кумиром, легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном.

После начала войны в Украине Владислав с мамой и младшей сестрой покинули Львов и отправились к своей бабушке, которая уже несколько лет живет в Риме. Мальчик увлекается футболом, играя на позиции вратаря. И после своего приезда в Италию пополнил ряды футбольной школы "Сан-Паоло Остиенсе".

Видео дня

Как сообщает сайт "Пармы" в недавнем интервью Влад упомянул, что его кумиром является легендарный итальянский вратарь, чемпион мира Джанлуиджи Буффон. Капитан "Пармы" увидел статью и решил порадовать мальчика и всю его семью, пригласив их на матч против "Комо" (4:3) в Серии В.

А перед поединком в музее клуба имени Эрнесто Черезини юному украинскому вратарю организовали встречу с кумиром. Когда Влад увидел идущего к нему Буффона, то сначала даже не знал, что сказать. А когда Джиджи обнял его, то едва не расплакался от счастья.

Эмоционально отреагировал на встречу с мальчиком и сам Буффон, предложив юному фанату футболку с автографом и множество совместных фотографий.

Также с семьей из Львова встретился президент "Пармы" Кайл Краузе, подарив им атрибутику "желто-синих", которая гармонировала с украинским флагом, в который был завернут мальчик. И присутствие на трибунах Влада и его родных принесло команде Буффона удачу. Она победила "Комо" со счетом 4:3.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский футболист убивал бы российских солдат самым жестоким способом. Нападающий "Зари" Артем Громов не считает оккупантов из РФ людьми после убийств в Мариуполе и Буче.