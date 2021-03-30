Македонського футболіста відрахували зі збірної за святкування голу

Головний тренер збірної Північної Македонії Ігор Ангелоскі відрахував з розташування національної команди нападника Ілію Несторовскі за нецензурну лайку під час святкування голу у ворота Ліхтенштейну (5:0) в рамках відбору на ЧС-2022.

Як повідомляється на сторінці Football Macedonien в Twitter, відзначившись забитим м'ячем, футболіст підбіг до однієї з телекамер і прокричав у неї образливі слова. Ангелоскі це не сподобалося, тому він відправив свого підопічного в клуб, за який той зараз виступає.

Гол і святкування можна подивитися на відео, починаючи з 7:30.

Несторовскі пояснив, що звертався до трьох людей, які погрожували йому та його родині.

"Образи були адресовані трьом людям, які погрожували і принижували мене та мою сім'ю протягом трьох останніх днів. Вони прекрасно розуміють, про що та про кого я кажу", – заявив нападник.

Відзначимо, що зараз на рахунку Північної Македонії три очки після двох матчів. Лідерами групи J, в якій виступає збірна, є Німеччина і Вірменія (по шість очок). У наступному поєдинку підопічні Ангелоскі зустрінуться з чемпіонами світу 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бразилії футболіст зняв труси під час святкування голу і був покараний.