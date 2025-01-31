Мадридская классика для 'Сити', французская дуэль и шанс для андердогов. Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов

Лига чемпионов увидела первые в её истории пару стыков. Мы уже ожидаем несколько сенсационных встреч, непременное украшение турнира. Не обошлось без уже знакомых дуэлей, будет битва представителей одной страны и даже дебютные встречи. OBOZ.UA собрал самое интересное, что вам нужно знать о парах 1/16 ЛЧ.

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"Манчестер Сити" - "Реал"

Встречей между собой: 12 игр

Статистика очных встреч: 4 победы "МС" - 4 ничьи - 4 победы "Реала"

Позиции во внутреннем чемпионате: 4 место АПЛ и 1 место Ла Лиги

Извечная классика Лиги чемпионов не могла обойти даже стыковую стадию. Такое впечатление, что эти команды во время группового этапа сделали все, чтобы пересечься как можно раньше и сразу выбросить из турнира прямого соперника за ушастого. И это при том, что еще 2 тура назад они были в шаге от полного вылета из-за низких мест в таблице. "МанСити" играет с "Реалом" в элитных еврокубках уже в пятый раз за последние 6 лет. Очная статистика потрясающая: ни одна из команд не имеет очевидной доминации. Да, она была в отдельных матчах, таких как разгром мадридцев на "Этихад" 4:0 в 2023-м или камбек 3:2 от сливочных, 12 лет назад на "Бернабеу". Уже через 2 недели кто-то из них сможет вырваться вперед. Но надолго ли?

"Аталанта" - "Брюгге"

Встречей между собой: нет

Статистика очных встреч: нет

Позиции во внутреннем чемпионате: 3 место Серии А и 2 место Чемпионата Бельгии

Каждый год Лига чемпионов дарит нам сюрпризы – и на этот раз это новая пара. Жребий выпал так, что встретятся самый большой счастливчик группового этапа и полный неудачник таблицы. "Аталанта" назабивала 20 мячей, постоянно держалась в первой восьмерке, но вышла на хрупкий испанский лед. Сначала им все испортило поражение от "Реала", а затем ничья с "Барселоной" не позволила попасть в зону прямого выхода. "Брюгге" как филиал Кополовца - каждый день команда ходила в церковь, потому что как можно взять за 8 игр всего три победы, уступить в решающий момент и все же опередить "Динамо"? Очень разные по темпу и стилю игры команды, преимущество в этой паре на стороне бергамасков. Итальянцы должны выигрывать, ведь их уникальная сила всё ещё сохраняется с прошлого сезона.

"ПСЖ" – "Брест"

Встречей между собой: нет

Статистика очных встреч: нет

Позиции во внутреннем чемпионате: 1-е место Лиги 1 и 8-е место Лиги 1

Единственная пара стыков ЛЧ, где пересеклись команды из одной страны. Доминирование парижан над пиратами в Лиге 1 очевидно, да и "Бресту" не удается повторить тот внутренний успех прошлого сезона. Но их дебютная еврокубковая сказка продолжается. Не обошлось без украинского следа - "Шахтер" добавил интриги, когда сдвинул брестовых из первой восьмерки. Иронично, что эта пара стыков проведет репетицию еврокубковой очной встречи уже первого февраля, в матче чемпионата. Если там поражение будет приемлемым для обоих клубов, то в ЛЧ ошибок допускать нельзя. "ПСЖ" без Мбаппе все еще учится играть – и этим "Брест" может легко воспользоваться. Кураж может и не распространяется на Лигу 1, однако вне Франции андердога очень сложно остановить.

"Бавария" - "Селтик"

Встречей между собой: 4 игры

Статистика очных встреч: 3-1-0

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 место Бундеслиги Ла Лиги и 1 место шотландской Премьер-лиги

Единственная пара стыков, где встретятся лидеры своих чемпионатов. И это было бы органично, если бы "Селтику" выпал условный "Спортинг" или "Фейенорд". Но непредсказуемость Этапа лиги сделала так, что именно германский гранд застрял в стыках. Шотландцы – сбалансированная команда второй роли, растерявшая очки с аутсайдерами своих восьми противостояний. Такие же и немцы: несмотря на лидерство в Бундеслиге, они позволили себе трижды проиграть в ЛЧ, из-за чего и не попали в финальную восьмерку. Интересно сравнить и составы – самый дорогой у мюнхенцев Мусиала оценивается в 140 миллионов, его самый ценный соперник Картер-Викерс стоит в десять раз меньше. На не групповой стадии это первая встреча команд. Поэтому, несмотря на статус фаворита для "Баварии", "Селтик" хочет продолжить свой успех по крайней мере в плей-офф.

"Боруссия" - "Спортинг"

Встречей между собой: 4 игры

Статистика очных встреч: 3-0-1

Позиции во внутреннем чемпионате: 11 место Бундеслиги и 1 место португальской Примеры

Невероятно, но такая "Боруссия" проваливает внутренний чемпионат. Речь не идет о вылете, но еврокубки тоже под большим вопросом уже сейчас. Поэтому победа в ЛЧ для шмелей – единственный шанс гарантировать себе международные соревнования на следующий сезон. И пусть вас не обманывают позиции команд в домашних лигах, ведь обидчику "Шахтера" попался побитый "Спортинг". Без тренера Аморима португальцы едва вывозят еврокубки; лишь ничья в последнем туре с "Болоньей" позволила прервать катастрофическое падение в шаге от рокового вылета. Похоже, что они не особо обрадовались жребию. Далее последуют "Астон Вилла" или "Лилль", поэтому немцы делают максимальную ставку на 1/16 и продолжение участия в Лиге чемпионов.

"Бенфика" - "Монако"

Встречей между собой: 3 игры

Статистика очных встреч: 2-0-1

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 место Ла Лиги и 3 место Лиги 1

Переигровка. Так охарактеризовали бы эту пару в английском кубковом мире. Последняя встреча лиссабонцев и монегасков была… в конце ноября на Этапе лиги. Мы наблюдали триллер с кучей карточек, отмененными голами, удалением и камбеком. "Монако" дважды одерживало верх над "Бенфикой", но именно орлы выиграли в гостях 3:2. Так должно было случиться, что сыграют полярные команды стыков и полные соседи. У нас есть такое совпадение с "Аталантой", имеем его и в этом случае. Оба клуба отыграли групповой этап в огне, с голевыми перестрелками и неожиданными результатами. Теперь они снова должны решить, кого следует пропустить до 1/8. Вот только у французов на одну проблему больше – куча игроков вне заявки. Это шанс для Трубина пройти дальше. Ну и, конечно, снова не пожать руку футболисту-404.

"ПСВ" - "Ювентус"

Встречей между собой: 12 игр

Статистика очных встреч: 4 победы "МС" - 4 ничьи - 4 победы "Реала"

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 место Эредивизи и 5 место Серии А

Итальянской пары в стыках не произошло, но интересно будет посмотреть на эти команды. Тем более, что их мы уже видели на групповой стадии! Команда Мотты разбила "ПСВ" 3:1 в начале этапа лиги. Впрочем, как "Ювентус" прорвался в следующий раунд - загадка для всех. Нестабильный туринский клуб в последних 5 матчах ЛЧ выиграл лишь раз и позволил себе ничьи там, где "Аляньц Стедиум" уже был готов бросаться в футболистов всем, что было под рукой. Нидерландцы уверенно шагают по внутреннему чемпионату и постоянно, как украинцы, вспоминают тот счастливый камбек 3:2 с "Шахтером". Без него стыковое место могло быть у горняков. Эта дуэль может подарить нам сенсацию, потому что после победы над "Ливерпулем" у "ПСВ", кажется, откроется третье дыхание.

"Милан" - "Фейеноорд"

Встречей между собой: 2 игры

Статистика очных встреч: 1-0-1

Позиции во внутреннем чемпионате: 7 место Серии А и 4 место Эредивизи

Команды, которым не везет во всех турнирах. "Милан" получает много критики и остался без Фонсеки, что оказало свое влияние на последний тур. Консейсау не смог настроить россонери на простую ничью, из-за чего итальянцы упали с 7-го места группы на 13-е. "Фейеноорд" сотворил чудо, когда разгромил "Баварию" на своем поле, что позволило зацепиться за сверхважные очки для стыковых позиций, и идет слишком низко для домашнего турнира. Представьте себе, что пару итальянцев с нидерландцами Европа в последний раз видела 56 лет назад! Команды делают ставку на молодых лидеров, хотя им точно не помешает больше дисциплины для выхода в следующий раунд ЛЧ. Эта дуэль интересна для тех, кто любит качели до последней минуты.