'Людям некуда бежать': футболист из РФ рассказал о терпилах-патриотах в городах у границ с Украиной и нарвался на жесткий отпор

Вратарь воронежского "Факела" Александр Беленов назвал настоящими патриотами России жителей приграничных с Украиной регионов, так как те привыкают жить в условиях войны. 37-летний футболист после этих слов попал под жесткий троллинг болельщики, которые едко отреагировали на его высказывание.

"Не совсем спокойная обстановка в наше время, но люди надеются, что скоро все нормализуется. Какие‑то изменения в жизни есть, но люди привыкают ко всему. Думаю, что такие регионы как Белгород и Воронеж показывают, что у нас в стране есть настоящие патриоты, которые не бегут от проблем. Они спокойно живут и готовы в любой момент защитить свою семью", – сказал Беленов в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

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Читатели портала Sports.ru не прошли мимо этого заявления голкипера "Факела". Они напомнили игроку, что до 24 февраля минувшего года в Воронеже и Белгороде была спокойная жизнь, а также указали ему на то, что ВС РФ часто сами же обстреливают эти города.

"А про источник этих проблем он тактично умолчал", "Все мы знаем, кто любит бомбить Воронеж", "То-то я смотрю, в Питере машин из 31 региона заметно прибавилось", "Жить под ракетами, дронами и бомбами по прихоти Михал Иваныча – вот уж настоящий патриотизм", "При чем здесь патриотизм? Не думал о том, что людям некуда бежать?", "Скажите Беленову, что до 24 февраля 2022 года, Белгород и Воронеж не приходилось защищать от кого-либо", "У части просто нет денег на переезд и съемные квартиры, часть невыездные!", "А что за проблемы? Откуда они? А что они делают, как защищают?" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист сборной России Андрей Соломатин размечтался о захвате Киева и Одессы, а также взятии Варшавы.

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