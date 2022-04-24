Люди забывают об Украине, мы уже не говорим о ней, – Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отметил, что украинцу Александру Зинченко очень непросто выступать в тех невероятно сложных условиях, в которых находится его страна. По словам испанца, если в Европе все уже начинают забывать о кризисе в Украине, то для Александра – это его родина и он помнит о войне каждый день.

Украинский защитник последние несколько недель мог лишь беспомощно наблюдать за тем, как его страна опустошается российским вторжением. Как пишет Goal, футбол был чем-то вроде спасения для него, время, проведенное на тренировочной базе, дало ему возможность хотя бы на пару часов забыть обо всем, что происходит.

Видео дня

"Это был нелегкий период для Алекса, учитывая то, что произошло в его стране с его близкими", — сказал Гвардиола после субботней победы над "Уотфордом" со счетом 5:1.

"Люди забывают об Украине, теперь мы о ней больше не говорим, флагов Украины больше нет на трибунах, но Алекс живет этим каждый день. Это был трудный период для него лично, и это еще один показательный момент, когда он смог несмотря ни на что продемонстрировать свой стиль игры, качество, видение поля. Он всегда сосредоточен, всегда сконцентрирован, и его невероятно ценят в раздевалке", – подытожил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля Зинченко провел великолепный поединок 34-го тура в английской Премьер-лиге против "Вотфорда". 25-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом матче и уже на 4-й минуте стал автором голевой передачи.