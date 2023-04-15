"Люди в Москве напуганы". Легендарный российский футболист рассказал о сложной жизни в России из-за "конфликта" с Украиной

Двукратный чемпион СССР (1987, 1989) и легендарный российский футболист Александр Мостовой дал небольшое интервью испанским СМИ. 54-летний Мостовой на границе 90-х и нулевых был настоящей звездой "Сельты". Выступая на позиции полузащитника россиянин провел 235 матчей за команду из Виго, забив 54 гола.

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Отвечая на вопрос о ситуации на его родине, Мостовой признался, что в России сейчас сложно жить.

"В спорте, например, мы выступаем только в России, и это сложно. Хуже всего неопределенность, потому что мы не знаем, что будет дальше, через какое-то время. Я живу в Москве и ты видишь, что есть люди, которые живут совсем плохо, с постоянными заботами, со страхом... надо всегда смотреть, что у тебя за спиной. Вы не можете жить, как раньше, как мы жили десять лет назад, потому что люди боятся. Мы хотим, чтобы этот конфликт прекратился", - цитирует Мостового Relevo.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков признался, что не поддерживает войну в Украине и покинул родную страну.

Экс-нападающий санкт-петербургского "Зенита", который за свою карьеру забил 233 гола, отметил, что не может понять, как в современном мире возможна военная агрессия.

Кержаков стал третьим известным российским футболистом после Игоря Денисова и Федора Смолова, который открыто осудил военное вторжение РФ в Украину.

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