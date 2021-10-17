"Люблю всем сердцем": экс-футболист сборной Украины оправдался за выступления в России

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Олег Мищенко

Бывший полузащитник молодежной и юниорской сборных Украины Олег Мищенко заявил, что не жалеет, что перешел из чемпионата Украины в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По словам 32-летнего хавбека, завершившего карьеру в 2019 году, он до сих пор с теплом вспоминает выступление в пермском "Амкаре" в сезоне 2016/2017 и любит этот клуб "всем сердцем".

Оправдывая свой трансфер Мищенко признался, что до 2016 года украинский чемпионат был сильнее российского, но затем ситуация кардинально поменялась. Как только игрок "выстреливал", то его сразу забирали в элитную команду.

Олег Мищенко
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"Любой, кто забивал там за полгода пять мячей, сразу получал свой шанс. За ним не наблюдали, как у нас, по два-три года, а только потом подписывали. Карьера шла быстрее. То, что у них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш – это факт. Сейчас Россия по развитию футбола опережает Украину лет на десять", – цитирует Мищенко Fanday.

Мищенко признался, что у него нейтральное отношение к России и поддержал идею о спорте вне политики.

Олег Мищенко подписал контракт с россиянами в 2016 году

"По отношению к РФ у меня нет ни негатива, ни позитива. У меня там друзья. А о самой стране мне не интересно говорить. В каждой нации есть адекватные люди, а есть неадекватные", – добавил экс-футболист.

Олег Мищенко

Мищенко за свою карьеру в РПЛ провел лишь один матч - 12 мая 2016 года выйдя на замену. Оставшуюся половину сезона футболист выступал в аренде в "Ильичевце". По окончании сезона покинул "Амкар".

Олег Мищенко

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок украинской Премьер-лиги, "Металлист 1925", подписал контракт с футболистом, который перебрался в Харьков из России в статусе свободного агента.

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