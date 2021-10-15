Украинский клуб Премьер-лиги пригласил футболиста из России

Новичок украинской Премьер-лиги, "Металлист 1925", подписал контракт с грузином Соломоном Кверквелией. 29-летний центральный защитник перебрался в Харьков из России в статусе свободного агента.

Информацию сообщил официальный сайт "Металлиста 1925". Опытный игрок сборной Грузии провел более 200 матчей в российских турнирах за казанский "Рубин", "Нефтехимик", "Ротор" и московский "Локомотив", с которым становился чемпионом Премьер-лиги в 2018 году и обладателем Суперкубка в 2019-м. Сыграл 23 матча в Лиге Европы и 10 – в Лиге чемпионов. В 2014 и 2017 годах Соломона признавали лучшим футболистом Грузии.

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Защитник уже прибыл в Харьков, где получил в команде шестой номер. Главный тренер "металлистов" Валерий Кривенцов уверен, что опытный игрок поможет коллективу.

После 10 туров чемпионата Украины "Металлист 1925" занимает восьмое место с 13 очками. Следующий матч харьковчане сыграют 16 октября в гостях у "Мариуполя".

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