Любимчика Де Дзерби признали худшим в матче 'Реал' – 'Шахтер'

После поражения "Шахтера" мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов 3 ноября свои оценки футболистам поставили популярные статистические ресурсы. Наихудшим игроком матча в составах обеих команд аналитики считают бразильского защитника "горняков" Марлона.

Авторитетный сайт WhoScored поставил 26-летнему центрбеку всего 5,2 балла из-за ошибки, которая привела к первому взятию ворот гостей. Напомним, Марлон выступал за итальянскую команду "Сассуоло", которую тренировал нынешний рулевой "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Итальянец настаивал на трансфере бразильца после прихода в донецкий клуб. Однако защитник уже не в первый раз подводит партнеров.

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А самую высокую оценку у гостей получил не автор забитого мяча Фернандо (7,3), а полузащитник Алан Патрик (7,6), который сделал эффектную голевую передачу грудью. Что интересно, у "Реала" дубль Бензема (8,5) не позволил ему обойти партнера Винисиуса Жуниора.

По мнению экспертов сайта SofaScore лучшим у "Шахтера" также был Алан Патрик (7,8), а не Фернандо (7,1). Ниже всех оценили того же Марлона (6,0). Но здесь игроком матча назвали все же Бензема (8,7), а не Винисиуса (8,2).

Третьим у украинской команды по версии обоих ресурсов оказался защитник Николай Матвиенко. Следующий матч в Лиге чемпионов "горняки" проведут 24 ноября против "Интера" в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября "Ливерпуль" и "Реал" установили рекорды в Лиге чемпионов.