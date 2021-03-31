Лунин высказался о своем будущем в "Реале"

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин заявил, что не рассматривает вариант с полноценным трансфером в другой клуб и хочет выступать за мадридскую команду.

В интервью на YouTube-канале "Профутбол Digital" наш соотечественник сказал, что готов снова отправиться в аренду, чтобы набираться опыта и получать игровую практику, или остаться в "Реале", если ему будут больше доверять.

"Я думаю, что, когда не играешь год, в любом случае возникают какие-то мысли. Ближе к лету посмотрим, как все будет развиваться. Не все от меня зависит. У меня есть контракт с "Реалом". Обе стороны должны идти в одном направлении. Если мы посчитаем, что мне нужно уйти на год-два, чтобы играть стабильно и набраться опыта, а затем вернуться и конкурировать за место в составе, значит так и будет. Если в следующем году мне будут больше доверять, то, возможно, меня оставят. Я не рвусь в другой клуб и мечтаю играть именно тут. В конце пути я все равно хочу быть в "Реале"", – поделился своим мнением о ситуации Лунин.

Напомним, что Андрей перешел в мадридский клуб из "Зари" летом 2018 года, но с тех пор провел всего один официальный матч за "сливочных". Он играл в аренде за "Вальядолид", "Леганес" и "Реал Овьедо".

Как сообщал OBOZREVATEL, выйдя в основном составе "Реала" в поединке Кубка Испании против "Алькояно" из третьего по силе дивизиона, украинец пропустил два гола, а его команда сенсационно вылетела из турнира.