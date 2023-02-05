Лунин сенсационно вышел в старте, пропустив нелепый гол на 13-й минуте. ''Реал'' проиграл. Видео

Украинский вратарь испанского "Реала" Андрей Лунин неудачно начал свой матч 20-го тура в Ла Лиге. 23-летний футболист сборной Украины вынужденно занял место в воротах в стартовом составе на игру с "Мальоркой". Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа получил травму на разминке.

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Уже на 13-й минуте украинец пропустил гол. После долгой позиционной атаки последовала передача в штрафную площадку, которая нашла Ведата Мурики. Мяч от его головы по невероятной траектории перелетел через Андрея.

Позже режиссеры показали второй повтор, на котором было видно, что круглый снаряд влетел в сетку от затылка защитника. Статистики переписали взятие ворот на игрока "Реала" Начо Фернандеса.

Встреча в итоге так и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Мальорки". На 59-й минуте "Реал" мог сравнять счет, но Асенсио не забил пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лунин перешел в Реал в 2018 году. За это время сыграл в 12 матчах во всех турнирах, пропустив 10 мячей. Также Андрей один раз получил желтую карточку.

Летом прошлого года украинский вратарь занял первое место в топ-10 лучших сейвов в сезоне среди тех, что были сделаны после выхода один на один.

В августе Лунин вместе с "Реалом" обыграл франкфуртский "Айнтрахт" и завоевал Суперкубок УЕФА.

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