Лунин сенсационно вышел в старте, пропустив нелепый гол на 13-й минуте. "Реал" проиграл. Видео
Украинский вратарь испанского "Реала" Андрей Лунин неудачно начал свой матч 20-го тура в Ла Лиге. 23-летний футболист сборной Украины вынужденно занял место в воротах в стартовом составе на игру с "Мальоркой". Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа получил травму на разминке.
Уже на 13-й минуте украинец пропустил гол. После долгой позиционной атаки последовала передача в штрафную площадку, которая нашла Ведата Мурики. Мяч от его головы по невероятной траектории перелетел через Андрея.
Позже режиссеры показали второй повтор, на котором было видно, что круглый снаряд влетел в сетку от затылка защитника. Статистики переписали взятие ворот на игрока "Реала" Начо Фернандеса.
Встреча в итоге так и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Мальорки". На 59-й минуте "Реал" мог сравнять счет, но Асенсио не забил пенальти.
Как сообщал OBOZREVATEL, Лунин перешел в Реал в 2018 году. За это время сыграл в 12 матчах во всех турнирах, пропустив 10 мячей. Также Андрей один раз получил желтую карточку.
Летом прошлого года украинский вратарь занял первое место в топ-10 лучших сейвов в сезоне среди тех, что были сделаны после выхода один на один.
В августе Лунин вместе с "Реалом" обыграл франкфуртский "Айнтрахт" и завоевал Суперкубок УЕФА.
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