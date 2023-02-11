Лунин пропустил два ''вратарских'' гола в финале клубного чемпионата мира по футболу. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустил обидный гол в финале клубного чемпионата мира по футболу против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии. Наш соотечественник не смог спасти ворота во время выхода один на один.

Видео дня

На 26-й минуте арабы в три передачи убежали в контратаку, которую замыкал Мусса Марега. Малийский форвард пробил в Лунина, но украинец не смог отбить удар, а пропустил мяч под собой.

Второй гол вратарю сборной Украины забили во втором тайме. Также выход один на один стал фатальным для Андрея, который не спас команду, пропустив так называемый вратарский гол от аргентинца Лусиано Виетто.

На 79-й минуте Лунину забили в третий раз. При абсолютно бездарной игре испанской обороны Виетто оформил дубль.

В итоге встреча завершилась со счетом 5:3. Для "Реала" это стало пятой победой королевского клуба на клубном ЧМ. До этого мадридцы побеждали в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!