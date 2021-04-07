Лунин попал в необычную символическую сборную футболистов "Реала"

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин попал в символическую сборную футболистов мадридского клуба, которые по тем или иным причинам не впечатлили наставника команды Зинедина Зидана.

На странице футбольного Instagram-канала "Inside_Global", на который подписались 310 тысяч человек, была опубликована соответствующая картинка.

Напомним, что Лунин переехал в столицу Испании из "Зари" летом 2018 года. Он прошел предсезонную подготовку с "Реалом", но все равно ушел в аренду в "Леганес", где сыграл 7 матчей на протяжении сезона.

Летом 2019-го украинца отправили за игровой практикой в "Реал Вальядолид", но он принял участие всего в двух матчах команды за первые полгода. По этой причине мадридцы отозвали Лунина и отправили его в "Реал Овьедо". Там он стал одним из ключевых футболистов и помог клубу не вылететь из второго по силе дивизиона.

Наш соотечественник остался в "Реале" на сезон 2020/21, но с момента его начала принял участие только в одном поединке. Выйдя в стартовом составе против "Алькояно" из третьего испанского эшелона, голкипер пропустил два гола и не сумел помочь "Реалу" избежать сенсационного поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Лунин дал интервью, в котором рассказал о своих планах на будущее.