Лучший футболист Украины забил гол в Испании и вывел клуб на первое место. Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик забил свой третий гол в чемпионате Испании. 26-летний игрок сборной Украины отметился в игре 7-го тура против "Вильярреала" (2:1).

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и на 56-й минуте сравнял счет. Довбик откликнулся на фланговую передачу Савио, головой отправив мяч точно в ворота.

Спустя пять минут Эрик Гарсия точным ударом принес "Жироне" три очка.

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Благодаря этой победе подопечные Мичела Санчеса возглавили турнирную таблицу, опередив "Барселону". После семи туров у "Жироны" 19 очков (6 побед и 1 ничья).

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" в начале августа, подписав 5-летний контракт.

Воспитанник черкасского футбола в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив за днепровский клуб 25 голов в 29 играх.

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