Лучшие годы я провел в Украине, – экс-легионер "Динамо"

Бывший легионер киевского "Динамо" Исмаэль Бангура заявил, что годы выступления в Украине були лучшими в его карьере.

В интервью изданию Africaguinee он объяснил это тем, что в столице нашей страны ему удалось принять участие в поединках Лиги чемпионов. Нападающий также играл во Франции за "Нант", "Ренн", "Ле-Ман" и на Ближнем Востоке.

"Клуб, в котором я провел лучшие годы карьеры, находится в Украине и называется "Динамо". Я провел там только два года, играл во многих командах Европы, но лучшие мои годы прошли в Украине. Все футболисты мира хотели бы сыграть в Лиге чемпионов. Когда вы слышите ее знаменитый гимн, вас переполняют невероятные эмоции. Именно поэтому лучшие годы моей карьеры прошли в Украине", – рассказал Бангура.

Напомним, что 35-летний гвинейский нападающий защищал цвета "Динамо" в 2007-2009 годах. За киевлян Исмаэль отыграл 68 матчей, забил 37 голов и отдал 8 результативных передач. Он стал чемпионов Украины по итогам сезона 2008/09.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший легионер "Динамо" Данило Силва объявил об окончании карьеры и признался в любви к нашей стране.