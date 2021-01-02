Найкращі роки я провів в Україні, – екслегіонер "Динамо"

Колишній легіонер київського "Динамо" Ісмаель Бангура заявив, що роки виступів в Україні були найкращими в його кар'єрі.

В інтерв'ю виданню Africaguinee він пояснив це тим, що в столиці нашої країни йому взяти участь у матчах Ліги чемпіонів. Нападник також грав у Франції за "Нант", "Ренн", "Ле-Ман" і на Близькому Сході.

"Клуб, в якому я провів найкращі роки кар'єри, знаходиться в Україні і називається "Динамо". Я провів там лише два роки, грав у багатьох командах Європи, але найкращі мої роки пройшли в Україні. Всі футболісти світу хотіли б зіграти в Лізі чемпіонів. Коли ви чуєте її знаменитий гімн, вас переповнюють неймовірні емоції. Саме тому найкращі роки моєї кар'єри пройшли в Україні", – розповів Бангура.

Нагадаємо, що 35-річний гвінейський нападник захищав кольори "Динамо" в 2007-2009 роках. За киян Ісмаель відіграв 68 матчів, забив 37 голів і віддав 8 результативних передач. Він став чемпіоном України за підсумками сезону 2008/09.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній легіонер "Динамо" Даніло Сілва оголосив про закінчення кар'єри і зізнався в любові до нашої країни.